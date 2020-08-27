27 Ağustos 2020 Perşembe 21:19 | Son Güncelleme:DHA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimlerin icra edildiği açıkladı.
MSB duyurdu... Ege ve Akdeniz'de taarruz helikopteri ile eğitimler icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimlerin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimlerin icra edildiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler icra edilmiştir."