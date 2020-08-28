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  3. MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi
28 Ağustos 2020 Cuma 16:34 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde.

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