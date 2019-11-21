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  3. MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA


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