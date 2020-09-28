28 Eylül 2020 Pazartesi 21:26 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu... 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."