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28 Eylül 2020 Pazartesi 21:26 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... 4 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu... 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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