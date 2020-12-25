MSB duyurdu: "3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı"

Milli Savunma Bakanlığı, "Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekâtında görev almaya hazırdır" paylaşımında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3’üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatı’nı başarıyla tamamladı." denildi.