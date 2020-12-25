25 Aralık 2020 Cuma 12:46 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: "3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı"
Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın, 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekâtında görev almaya hazırdır" paylaşımında bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3’üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatı’nı başarıyla tamamladı." denildi.
3’üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatı’nı başarıyla tamamladı. Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekâtında görev almaya hazırdır. pic.twitter.com/VLXBEdFaCL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020