10 Haziran 2020 Çarşamba 11:40 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li terörist Nusaybin'de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu." " ifadelerine yer verildi.