20 Aralık 2020 Pazar 17:21 | Son Güncelleme:
MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi
AA
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz’de “Fiili Silah Atış Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dytO4DArns— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2020