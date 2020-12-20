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  • MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi
20 Aralık 2020 Pazar 17:21 | Son Güncelleme:

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi
AA

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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