MSB: Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi." denildi.

MSB, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı" açıklamasında bulundu.