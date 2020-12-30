30 Aralık 2020 Çarşamba 11:37 | Son Güncelleme:
MSB: Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, 1 havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi." denildi.
MSB, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı" açıklamasında bulundu.
1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz’ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı. pic.twitter.com/zHczVKVH4W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020