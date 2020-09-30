MSB, Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair iddiaları yalanlayarak, "Bunlar Ermenistan’ın kara propagandasından başka bir şey değildir" dedi.



Bakanlık yaptığı açıklamada, bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığını belirterek şunları söyledi:

"Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."

"AZERBAYCAN TÜM GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR"

Azerbaycan ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."