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  3. MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.


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