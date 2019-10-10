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  3. MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD-YPG

MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD-YPG

MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD-YPG

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.  (AA)

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