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  3. MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat'ı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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