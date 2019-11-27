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  3. MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocukların, özgürce oyun oynayabildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor."

AA


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