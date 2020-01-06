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  3. MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanan ve anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP), etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin, sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA


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