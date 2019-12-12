MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

AA