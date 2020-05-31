31 Mayıs 2020 Pazar 13:44 | Son Güncelleme:
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/PYG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor.