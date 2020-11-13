  • $7,64
  • 9,0184
  • 461.432
  • 1279.61
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
13 Kasım 2020 Cuma 09:47 | Son Güncelleme:

MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi. 

<p>Hindistan’ın Uttarancal eyaletinde yaşayan bir çiftçi, tarlasında diri diri gömülmüş bir be

Hindistan'da diri diri gömülen bebeğin inanılmaz kurtuluş anı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

770 yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıkarıldı

Beyşehir Gölü'nde sular çekildi, kıyılarda sazlıklar oluştu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.