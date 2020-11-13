13 Kasım 2020 Cuma 09:47 | Son Güncelleme:
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.