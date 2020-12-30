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  • MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
30 Aralık 2020 Çarşamba 15:59 | Son Güncelleme:

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
AKSAM.COM.TR

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı bir şekilde önlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." dendi.

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