Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,183
  • 7,7742
  • 389.246
  • 98571.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen EYP'lerin imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.


Bakan Varank : Başvuruların 300'ü kabul edildi

Bakan Varank : Başvuruların 300'ü kabul edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Antik kenti koyun sürüsü bastı

Koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başladı