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  • MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:35 | Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
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