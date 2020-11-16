16 Kasım 2020 Pazartesi 09:35 | Son Güncelleme:
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X42h8I9r5H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020