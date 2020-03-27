MSB: Barış Pınarı bölgesinde 41 mayın ve 5 kilo paylayıcı imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, 3 adet antitank mayın, 38 adet claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kilo patlayıcı madde tespit etti. Mayınlar ve patlayıcı madde METİ Timimiz tarafından imha edildi."