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  3. MSB: Avaşi-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Avaşi-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Avaşi-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Açıklamada ayrıca, terör örgütlerine karşı mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.


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