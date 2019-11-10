MSB: Avaşi-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada ayrıca, terör örgütlerine karşı mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.