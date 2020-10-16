MSB: Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında Mekanize Piyade Bölüğü idari test düzeni, ilerleme ve açılma düzeni eğitim gösterileri icra edildi." ifadesine yer verildi.

Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında Mekanize Piyade Bölüğü idari test düzeni, ilerleme ve açılma düzeni eğitim gösterileri icra edildi. pic.twitter.com/rA0oOagpCA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2020