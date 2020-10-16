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16 Ekim 2020 Cuma 11:31 | Son Güncelleme:

MSB: Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildi

MSB: Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildi

Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında Mekanize Piyade Bölüğü idari test düzeni, ilerleme ve açılma düzeni eğitim gösterileri icra edildi." ifadesine yer verildi.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

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