MSB açıkladı: Türk heyeti Moskova'da Libya'da barışın tesisi için temaslarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın, Bakan Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan ile beraber Libya'da barışın tesisi için Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova’da temaslarda bulunuyor."