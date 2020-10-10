MSB açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından komando birliklerinin ele geçirdiği mühimmatları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komando birliklerimizin Irak kuzeyinde icra ettiği arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait; 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

