10 Ekim 2020 Cumartesi 17:29 | Son Güncelleme:
MSB açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), komando birliklerinin, Irak kuzeyinde icra ettiği arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından komando birliklerinin ele geçirdiği mühimmatları açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komando birliklerimizin Irak kuzeyinde icra ettiği arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait; 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Komando birliklerimizin Irak kuzeyinde icra ettiği arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait; 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/nBSXCv764y pic.twitter.com/tCrevUmN0s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020