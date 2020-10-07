MSB açıkladı: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.