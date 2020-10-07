07 Ekim 2020 Çarşamba 16:42 | Son Güncelleme:
MSB açıkladı: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bakanlığın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6cWvybeJzV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020