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03 Kasım 2020 Salı 12:06 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı" planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

MSB açıkladı: "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı" planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı"nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.

MSB, Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı"nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. 

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