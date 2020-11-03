MSB açıkladı: "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı" planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

MSB, Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen "Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı"nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri ���� unsurları ile ABD ����, Pakistan ���� ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan ����, İspanya ����, Romanya ���� gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/RXbP0nsNIr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2020