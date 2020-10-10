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10 Ekim 2020 Cumartesi 10:52 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),  Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

MSB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."
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