10 Ekim 2020 Cumartesi 10:52 | Son Güncelleme:
MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
MSB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RUzCu4L7xE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020