MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MSB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."