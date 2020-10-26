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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:31 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MSB, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. 

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