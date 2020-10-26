26 Ekim 2020 Pazartesi 11:31 | Son Güncelleme:
MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
MSB, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/f5bmXpiXRt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2020