MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MSB, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/f5bmXpiXRt