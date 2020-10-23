MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."