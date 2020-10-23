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23 Ekim 2020 Cuma 10:30 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı son dakika açıklamasında, 'Ateş Serbest-2020' faaliyetinde he

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