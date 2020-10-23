23 Ekim 2020 Cuma 10:30 | Son Güncelleme:
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/hmULNTDzuY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2020