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  • MSB: 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı
08 Ekim 2020 Perşembe 15:29 | Son Güncelleme:

MSB: 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı

MSB: 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını duyurdu. 

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı." ifadelerine yer verdi. 

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