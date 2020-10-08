08 Ekim 2020 Perşembe 15:29 | Son Güncelleme:
MSB: 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını açıkladı.
MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını duyurdu.
Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı." ifadelerine yer verdi.
Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/mVLsFmJhjP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020