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  • MSB: 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi
04 Ocak 2021 Pazartesi 10:48 | Son Güncelleme:

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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