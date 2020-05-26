26 Mayıs 2020 Salı 09:53 | Son Güncelleme:
MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız