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  3. MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
26 Mayıs 2020 Salı 09:53 | Son Güncelleme:

MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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