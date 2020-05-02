MSB: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist, Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.