Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0114
  • 7,7167
  • 383.512
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist, Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.


Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi

Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

1 çay bardağı havuç suyu ile gelen şifa