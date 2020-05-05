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  3. MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. 

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