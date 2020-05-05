MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız