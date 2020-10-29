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29 Ekim 2020 Perşembe 10:21 | Son Güncelleme:

MSB: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı

MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 97’nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" bilgi notu yer aldı.

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