MSB: 2020 yılında 1031 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3’ü büyük, 16’sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Libya'da siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeler yakından takip ediliyor. Bakan Akar bugün Libya Savunma Bakanı ile görüşecek."

