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  3. MSB: 2 PKKYPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu

MSB: 2 PKKYPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu

MSB: 2 PKKYPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu." açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberde; Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.


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