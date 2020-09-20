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  • MSB: 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
20 Eylül 2020 Pazar 13:58 | Son Güncelleme:

MSB: 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı 

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