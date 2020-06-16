16 Haziran 2020 Salı 16:40 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "05 Mart Türkiye-Rusya Federasyonu Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız