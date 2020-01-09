MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları 9 Ocak 2020 açıklandı mı?
9 Ocak Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları para kazanma hayali kuran kişiler tarafından merak ediliyor. Perşembe günleriİstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto’da geçtiğimiz hafta 6 bilen kimse olmadığı için 2.001.829,24 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti. Peki, Süper Loto sonuçları 9 Ocak 2020 açıklandı mı? Saat kaçta açıklanır? Yanıtı haberimizde…
MPİ 9 Ocak Süper Loto sonuçları bugün aratılan konular arasında yerini aldı. Şanslı numaraları merak eden kişiler ‘Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Her hafta Perşembe günleri düzenlenen çekiliş İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştiriliyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler tercih ettiği şans oyunları arasında Süper Loto üst sıralarda yer alıyor. 9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde saat 21.15’de gerçekleştirilecek. Çekilişin sonuçları yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
2 Ocak sonuçları: 13, 14, 32, 35, 38, 41
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.