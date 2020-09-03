Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4374
  • 8,8086
  • 461.132
  • 1076.34
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Eylül 2020
03 Eylül 2020 Perşembe 19:02 | Son Güncelleme:

MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Eylül 2020

MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı" Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Eylül 2020

Salı, perşembe ve pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanıyor. Süper Loto 3 Eylül 2020 sonuçları para kazanma hayali kuran şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından artık haftada 3 defa gerçekleştirilen çekiliş ‘millipiyangoonnline.com' adresi üzerinden canlı olarak paylaşılıyor. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarında yeni dönem başladı. Süper Loto sonuçları artık salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. İdare tarafından noter heyeti huzurunda düzenlenen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösteriyor. Son çekilişlerde 6 bilen kimse olmadığı için 15.776.696 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Eylül 2020 açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

1 Eylül sonuçları: 21, 22, 28, 32, 47, 50

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

New York Valisi'nden Trump'a ‘Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir‘ çıkışı
Ankara Valisi Şahin uyardı... Kentte sıcaklıklar '8-12 derece' yükselecek
Merkez Bankası açıkladı: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır
İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması: Hakaretlerinden derin endişe duyduk
Ruhani Kovid-19'a rağmen kararlı: İran'da seçimlere ara yok
Diyarbakır annelerinin eylemi ne sonuç verdi?

Diyarbakır annelerinin eylemi ne sonuç verdi?

'Trakya'nın Efes'inde' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırıl

''Trakya'nın Efes'inde'' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırılacak

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

Türkiye'nin en akıllı otoyolu açılıyor

Türkiye'nin en akıllı otoyolu açılıyor