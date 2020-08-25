Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları 25 Ağustos 2020

Süper Loto 25 Ağustos 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş artık haftada 3 gün (Salı, perşembe, pazar) gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com” adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte bu akşam gerçekleşen Süper Loto sonuçları şanslı rakamları...



SÜPER LOTO 25 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30'da açıklandı. Çekilişin sonuçları 'millipiyangoonline.com' adresi üzerinden naklen paylaşıldı. İşte şanslı numaralar...

Süper Loto sonuçları 25 Ağustos Salı: 03, 05, 06, 10, 48, 60

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

23 Ağustos sonuçları: 37, 13, 35, 56, 54, 16

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez