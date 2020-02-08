MPİ Sayısal Loto sonuçları 8 Şubat 2020 açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün aratılan konular arasındaki yerini aldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler 8 Şubat Sayısal Loto sonuçları şanslı numaralarını merak ediyor. Sayısal Loto’nun 1295. hafta çekilişinde 5 milyon TL’nin üzerinde büyük ikramiye tutarı bulunuyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ adresi üzerinden paylaşılıyor. Haberimiz içerisinden 8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları 21.45, Cumartesi akşamları ise 21.15’te açıklanıyor. Sonuçları yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

5 Şubat sonuçları: 04, 07, 28, 29, 35, 37

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …