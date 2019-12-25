MPİ Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2019! Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Kolay yoldan para kazanmak isteyen vatandaşların merak ettiği 25 Aralık Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen bireyler para kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto’da geçtiğimiz hafta 6 bilen kimse olmadığı için 1.867.760,94 TL devir tutarı bulunuyor. Haberimiz içerisinden 25 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile alakalı ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları; Çarşamba akşamları 21:45, Cumartesi akşamları ise 21:15’te açıklanıyor. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

21 Aralık sonuçları: 15, 19, 23, 34, 36, 41

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …