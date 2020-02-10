MPİ On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları 10 Şubat 2020 belli oldu mu?

10 Şubat On Numara sonuçları için geri sayım başladı! On Numara sonuçları bugün aratılan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi günleri Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ adresinde canlı olarak yayınlanıyor. 1 ile 80 arasındaki sayı kümesinden çekilen 22 numara arasında 10 şanslı rakamı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, MPİ On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı…

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de gerçekleştiriliyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

3 Şubat 2020 On Numara sonuçları: 03, 05, 07, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69, 76

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.