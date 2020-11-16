MPİ On Numara sonuçları için geri sayım başladı! On Numara çekiliş sonuçları 16 Kasım 2020

MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Para kazanma hayali kuran binlerce kişi On Numara sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirerek şanslı numaraları öğrenmek istiyor. 1’den 80’e kadar sıralanan topların arasından 22 top çekiliyor ve 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Çekiliş Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Milli Piyango İdaresi On Numara 16 Kasım 2020 sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 13 Kasım Cuma: 01, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 44, 46, 50, 58, 62, 65, 67, 69, 73

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.