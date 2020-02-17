MPİ On Numara sonuçları 17 Şubat 2020 açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olur?

MPİ On Numara sonuçları 17 Şubat Pazartesi günü yoğun olarak aratılmaya başladı. Kupon alan ve şanslı rakamları merak eden vatandaşlar ON Numara sonuçları sorgulama sayfasına girerek şanslı numaraları öğrenmek istiyor. 1 ile 80 arasındaki sayı kümesi içerisinden çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı bilen kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişe katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, On Numara sonuçları 17 Şubat 2020 açıklandı mı? Yanıtı haberimizde…

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 10 Şubat 2020: 04, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 66, 71, 72, 79

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.