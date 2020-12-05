MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık 2020! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün çekilişi yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile ilgili günün talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin detayları ve yeni gelişmeleri bu sayfamız üzerinden derledik. 85 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seyesi artan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin tam listeyi ve bilet sorgulama ekranı haberimizde.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 85 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini arttırdı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu akşamki çekilişi için geri sayım başladı.. Çekilişin hemen ardından sonuçlar millipiyangoonline.com'da olacak.



ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te gerçekleştirilecek. Canlı yayında gerçekleştirilecek çekilişin hemen ardından sonuçları bilet numaranız ile millipiyangoonline, sayısal loto sayfasındaki sonuç ekranından öğrenebilirsiniz..

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Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.