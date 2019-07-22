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  3. Motorine 16 kuruş indirim

Motorine 16 kuruş indirim

Motorine 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında 16 kuruş indirime yapıldı. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. 

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(AA)

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